لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم

وفاز مودريتش بلقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي مع ريال مدريد، كما قاد منتخب كرواتيا لبلوغ نهائي كأس العالم.
وقال مودريتش عقب التتويج بالجائزة: "أود شكر زملائي في ريال مدريد ومنتخب كرواتيا على مساهماتهم معي. هم لهم الدور البارز بوقوفي هنا وتحقيقي الجائزة".
وأضاف "أشكر رونالدو ومحمد صلاح على ما قدماه هذا العام. هما لاعبان رائعان ويستحقان الفوز بالجائزة".
يذكر أن محمد صلاح فائز بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في العام.
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 — عربي (@fifacom_ar) September 24, 2018
تهانينا 👏 لوكا مودريتش 🇭🇷 الفائز بجائزة أفضل لاعب 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/3Gh0Qa7qsn
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