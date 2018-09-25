"بشكل نهائي"... تركي آل الشيخ يعلن الانسحاب رسميا من الرياضة المصرية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز أو تسريحهم.

وجاء على لسان المذيع الرئيسي بقناة بيراميدز، مدحت شلبي القول: "قرر معالي المستشار تركي آل شيخ الانسحاب من الدوري المصري وإيقاف الاستثمار الرياضي في نادي بيراميدز وبيع كل عقود اللاعبين المقيدين في الفريق الأول لنادي بيراميدز".

عاجل ورسمياً معالى المسشتار تركي آل الشيخ يقرر الانسحاب بشكل نهائي من الاستثمار في مصر وسيجلب عقود احتراف للاعبي الفريق وعقود للعاملين بالقناة pic.twitter.com/UfvMIb8MWq — Pyramids TV (@pyramids_tv) September 25, 2018

مشيرا إلى: "إيقاف قناة بيراميدز مع توفير تركي آل شيخ للعاملين بالقناة أماكن عمل مميزة ويتعهد باستمرار العاملين بقناة بيراميدز لحين توفير البديل الأفضل".

وتابع: "نادي بيراميدز سيبقي تحت تصرف حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن".

وكان تركي آل الشيخ، قد كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بشكل مفاجئ إنه يفكر في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة المصرية.

وقال:

أفكر جديا بالانسحاب من الاستثمار فى الرياضة فى مصر، هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية، ليه الصداع.