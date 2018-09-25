إيسكو يوجه ضربة لريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن غياب نجم خط وسطه الإسباني، إيسكو، عن لقاء فريقه يوم الغد أمام نادي إشبيلية ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.

النادي الملكي وفي بيان رسمي، أعلن عن غياب نجمه بسبب معاناته من الزائدة الدودية وسيخضع لعملية جراحية.

© Sputnik . Anton Denisov ريال مدريد على أعتاب خلاف جديد

وهناك احتمالية غياب إيسكو لمدة شهر كامل عن المشاركة مع النادي الملكي ولن يشارك في مبارة "الديربي" أمام أتلتيكو مدريد.

هذا ولم يحضر إيسكو تدريبات الفريق في المدينة الرياضية لهذا اليوم، بالإضافة لغياب داني كربخال الذي يعاني من إصابة عضلية ستبعده عن لقاء إشبيلية.

كما وسيعود الألماني توني كروس لصفوف النادي بمواجهة إشبيلية، مع حتمالية غياب أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش عن اللقاء.