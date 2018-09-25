إيسكو يوجه ضربة لريال مدريد

النادي الملكي وفي بيان رسمي، أعلن عن غياب نجمه بسبب معاناته من الزائدة الدودية وسيخضع لعملية جراحية.
وهناك احتمالية غياب إيسكو لمدة شهر كامل عن المشاركة مع النادي الملكي ولن يشارك في مبارة "الديربي" أمام أتلتيكو مدريد.
هذا ولم يحضر إيسكو تدريبات الفريق في المدينة الرياضية لهذا اليوم، بالإضافة لغياب داني كربخال الذي يعاني من إصابة عضلية ستبعده عن لقاء إشبيلية.
كما وسيعود الألماني توني كروس لصفوف النادي بمواجهة إشبيلية، مع حتمالية غياب أفضل لاعب في العالم لوكا مودريتش عن اللقاء.
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