بعد رد الديوان الملكي السعودي... تركي آل الشيخ يهدد من جديد

خرج رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، بتصريحات جديدة، وُصفت بأنها متعلقة بأزمته الحالية التي تسببت في انسحابه من الاستثمار في الرياضة المصرية.

وقال تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "من اللحظة ذي الوجه الثاني… ثاني!".

© Photo / Facebook/ Turkialalshik الديوان الملكي السعودي يعلق على هتافات جماهير الأهلي ضد آل الشيخ

واعتاد تركي آل الشيخ، على نشر تدويناته المتعلقة بالرياضة المصرية على موقع "فيسبوك"، فيما ينشر تغريداته المتعلقة بالرياضة السعودية على موقع "تويتر".

كما أن التعليقات كلها جاءت متعلقة بقراره الأخير، بشأن الانسحاب من الرياضة المصرية.

​وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم المستشار تركي آل الشيخ، أعلن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز أو تسريحهم.

وقام بعض من جماهير الأهلي المصري، بهتافات مسيئة لتركي آل الشيخ، وذلك خلال مباراة فريقهم أمام هوريا الغيني في البطولة الأفريقية يوم السبت الماضي.

وأشعل القرار والأجواء موجة آراء متناقضة في مواقع التواصل السعودية، كما دخل سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، على الخط لمساندة تركي آل الشيخ، قائلا إن "هتاف بعض جماهير النادي الأهلي المصري، ضد المستشار تركي آل الشيخ، لا يمثل مصر ولا أهلها، واصفا الفاعلين بالغوغاء".

وقال، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ما حصل من إساءة لوالدتي والدة أخي تركي من بعض الغوغاء لا يمثل مصر ولا أهلها وشعبها الطيب". وتابع: "تكاتف الجميع من سعوديين خصوصا وخليجيين ومصريين وعرب عموما في هاشتاغ إلا تركي أل الشيخ، دلالة أكيدة أن هذه التصرفات إساءة لصاحبها، ورفعة وعزة لمن صبر عليها، وعند الله تجتمع الخصوم".