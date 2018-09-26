بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس الرابطة (1-2)

ودع ليفربول كأس الرابطة الإنجليزية من الدور الثالث، عقب الخسارة أمام ضيفه تشيلسي بهدفين مقابل هدف.

تقدم أصحاب الأرض بهدف دانييل ستوريدج في الدقيقة 58، قبل أن يرد الضيوف بهدفي إيمرسون وهازارد في الدقيقتين 79 و85.

وشهدت المباراة مشاركة محمد صلاح كبديل في الدقيقة 87، إلا أن الوقت لم يسعف النجم المصري لإدراك التعادل للريدز.