ألمانيا تستضيف بطولة كرة القدم الأوروبية لعام 2024

أعلن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفيرين، عن اختيار ألمانيا لاستضافة بطولة كرة القدم الأوروبية لعام 2024.

موسكو — سبوتنيك. وتم الإعلان عن مكان البطولة اليوم الخميس خلال اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في نيون، سويسرا.

يذكر أن ألمانيا وتركيا كانتا المرشحتان فقط لاستضافة البطولة المكونة من 24 فريقا.