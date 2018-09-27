الاتحاد الإنجليزي يضع مسألة بيع ملعب ويمبلي تحت تصرف الجمعية العمومية

وبحسب "رويترز"، يريد الملياردير شهيد خان، الذي يملك نادي جاكسونفيل جاجوارز، المنافس في دوري كرة القدم الأمريكية، شراء الملعب.

© AP Photo / الاتحاد الإنجليزي يشكك في إقامة مونديال 2022 في قطر

وقال متحدث باسم الاتحاد الانجليزي "بيع ملعب ويمبلي وخطة استثمار 600 مليون جنيه إسترليني (786.8 مليون دولار) في منشآت وتجهيزات لخدمة مجتمع كرة القدم، تم عرضها ومناقشتها خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم".

وتابع "وبناء عليه قرر مجلس الإدارة وضع الأمر تحت تصرف اجتماع الجمعية العمومية للوقوف على كافة التفاصيل".

وطبقا للخطة يعتزم الاتحاد الإنجليزي إبقاء ملعب ويمبلي مسرحا رئيسيا لكل المباريات المهمة، ومن بينها معظم مواجهات منتخب إنجلترا الدولية ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويشدد خان على أن خطوة الشراء المحتملة لن تعني انتقال مقر فريق جاجوارز إلى لندن بشكل دائم، بعدما اعتاد على خوض مباراة واحدة كل موسم في ويمبلي منذ 2013.