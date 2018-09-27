رسميا "يويفا" يعلن مدة غياب رونالدو عن يوفنتوس في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، العقوبة الخاصة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، بعد الطرد الذي تعرض له خلال مواجهة فالنسيا في دوري الأبطال.

وبحسب "تليغراف" الإنجليزية، قرر الاتحاد الأوروبي إيقاف رونالدو لمباراة واحدة فقط، ليغيب عن مواجهة يونج بويز السويسري في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وبالتالي سيلحق رونالدو، بمواجهة اليوفي مع فريقه الأسبق مانشستر يونايتد، في الجولة الثالثة.

وكان الحكم الألماني فيلكس بريش، قد طرد الأربعاء 19 سبتمبر/ أيلول الجاري، البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، في أولى مبارياته مع فريقه أمام فالنسيا في دوري أبطال أوروبا.

فبعد 29 دقيقة من بدء مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري الأبطال، خرج النجم رونالدو باكيا بقرار من الحكم الألماني، بعد ادعاء لاعب أنه اعتدى عليه، وهو ما أثار موجة من الانتقادات للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

© REUTERS / Eric Gaillard رسميا: "يويفا"يحدد موعد استخدام تقنية الفيديو في دوري الأبطال

وتعقيبا على واقعة طرد رونالدو كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن اليوم الخميس أيضا، عن اعتماد تقنية الفيديو "VAR" في بطولة دوري الأبطال، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب البيان الرسمي الذي نشره "يويفا" على موقعه الرسمي، فإن اللجنة التنفيذية التي اجتمعت صباح اليوم الخميس، في مدينة نيون السويسرية، قررت الاعتماد على تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا، بدءا من الموسم المقبل (أغسطس/ آب 2019)، وأيضا في بطولة كأس السوبر الأوروبي المقبلة.

وأشار البيان، إلى أن يويفا يخطط لتطبيقها في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020، والدوري الأوروبي موسم 2020-2021، ودوري الأمم الأوروبية عام 2021.

وقال ألكسندر تسيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي: "نحن واثقون من أن تطبيق تقنية الفيديو في أغسطس/ آب 2019 سيمنحنا الوقت لكي نضع نظاما قويا وتدريب المسؤولين عن المباريات، لضمان التنفيذ الناجح، في منافسة الأندية الأكبر في العالم".