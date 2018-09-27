وسط أجواء الأزمة... تركي آل الشيخ يجتمع مع وزير خارجية الإمارات (فيديو)

علق رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، على اللقاء الذي جمعه مع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات.

كتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "غمرني سمو الشيخ عبد الله بن زايد بزيارة كريمة يطمئن فيها على صحتي… نبل سموه وكرم أخلاقه لا يستغرب، فأبناء زايد يرحمه الله نتعلم منهم كل خلق كريم"، خاتما بقوله: "شكرا عبد الله بن زايد".

غمرني سمو الشيخ عبدالله بن زايد بزيارة كريمة يطمئن فيها على صحتي…

نبل سموه وكرم أخلاقه لا يستغرب فأبناء زايد يرحمه الله نتعلم منهم كل خلق كريم….#شكرا_عبدالله_بن_زايد — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وكان مقطع فيديو قد انتشر يظهر فيه تركي آل الشيخ خلال استقباله وزير خارجية الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألقى مغردون الضوء على "المبادرة الرائعة للشيخ الإماراتي" و"حرارة الاستقبال من المسؤول السعودي".



الشيخ عبدالله بن زايد وزير خارجية #الامارات يزور معالي المستشار تركي ال الشيخ في نيويورك مع اول ظهور لرئيس هيئة الرياضة السعودية بعد رحلة علاجية امتدت 6 أسابيع ولا تزال ، الف حمد لله على السلامة يا ابوناصر. pic.twitter.com/o9PLN7gYET — وليد_الفراج# (@waleedalfarraj) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، قد أعرب عن استيائه الشديد من الأحداث الرياضية الأخيرة، مطالبا المسؤولين في الدولتين الشقيقتين، سرعة التحرك لوأد فتنة ستصيب مختلف الأطراف، وقطع الطريق أمام المُتربصين بالعلاقات القوية بين الدولتين والشعبين، الراغبين فى تأجيج أية خلافات، تحقيقا لأهداف لا تقتصر على الرياضة وحدها، بل تتعداها إلى أبعاد أخرى".

وقال المجلس في بيان نشرته صحيفة "المصري اليوم"، إن لجنة ضبط الأداء الرياضي تابعت التطورات التي وصفها بـ"المؤسفة"، والتي تناولها الإعلام الرياضي، واللغة التي استخدمها في التعبير عن هذه التطورات، سواء في ملاعب كرة القدم أو على شاشات بعض القنوات الفضائية.

وشهدت مباراة الأهلي وحوريا الغيني في دوري أبطال أفريقيا سبابا من بعض جماهير الأهلي ضد تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية، أعقبه قرار من آل الشيخ بسحب استثماراته من المجال الرياضي في مصر، إضافة إلى وجود مداخلات وتصريحات من مسؤولين ورؤساء أندية ولاعبين تسببت في إشعال الموقف بين الأطراف ذات الصلة.