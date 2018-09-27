بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي والنجمة اللبناني (4-1)

فاز النادي الأهلي المصري على مضيفه النجمة اللبناني، بنتيجة (4-1)، اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت ضمن إياب دور الـ32 من عمر المسابقة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي في مصر، وحسم الأهلي مواجهة الإياب برباعية مقابل هدف واحد، ليتأهل رسميا إلى ثمن نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية.

افتتح علي معلول التسجيل للأهلي في الدقيقة 25، ثم أضاف مؤمن زكريا، الهدف الثاني في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، ترجم وليد سليمان، تألقه خلال المباراة بالهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 64، وأضاف البديل محمد شريف، الهدف الرابع في الدقيقة 76.

وجاء الهدف الوحيد للنجمة قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، عن طريق حسن المحمد، من كرة رائعة سددها من ضربة حرة.