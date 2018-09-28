سيرينا وليامز تغيب عن المشاركة في دورة الصين للتنس

خرجت "أسطورة التنس الأمريكية"، سيرينا وليامز، من المشاركة في دورة الصين للتنس.

ولم يظهر اسم سيرينا ولا حتى شقيقتها الكبرى فينوس، في لائحة الـ 64 لاعبة ضمن البطولة، التي ستنطلق غدا السبت فى العاصمة الصينية بكين، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

© REUTERS / Danielle Parhizkaran المصائب لا تأتي فرادى... غرامة كبيرة على سيرينا وليامز عقب خسارتها بطولة أمريكا

ويأتي خروج سيرينا وليامز (36 عاما) في بطولة الصين، بعد أقل من 3 أسابيع من تصرفها في نهائي بطولة الولايات المتحدة، عندما تهجمت على حكم المباراة، وحطمت مضربها فى مواجهة خسرتها مع اليابانية ناومى أوساكا.

وشهدت المباراة النهائية لآخر البطولات الأربع الكبرى جدلا واسعا بين سيرينا والحكم، بدأ بعد إنذاره إياها على خلفية تلقيها توجيهات من مدربها الجالس فى المدرجات خلال المباراة، وصولا إلى تغريمها بشوط كامل منح لمنافستها، بعد كسرها مضربها، عقب وصفها الحكم بـ "لص" و"كذاب".

وتعرضت سيرينا وليامز بسبب تصرفها في نهائي بطولة الولايات المتحدة، لغرامة مالية قيمتها 17 آلاف دولار أميركى منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

وصرحت وليامز للقناة العاشرة الأسترالية، أنها ترغب في المضي قدما بعد الحادث، ولكنه لفتت في الوقت نفسه إلى أن النساء مازلن غير قادرات على تحقيق نصف ما يفعله الرجال، في إشارة منها لاستمرار العنصرية تجاه المرأة.

وكانت سيرينا وليامز، المصنفة 16 عالميا حاليا، انسحبت فى 2016 من دورتين فى الصين، وواحدة فى سنغافورة، قبل أن تبتعد العام الماضى عن الملاعب لإنجاب مولودتها الأولى.

وحققت هذا الموسم عودة قوية آملة فى تحقيق لقبها الـ24 فى البطولات الكبرى، ومعادلة الرقم القياسى للاسترالية مارغريت كورت.