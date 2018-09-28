بعد اتفاقية تركي آل الشيخ... السعودية تستضيف حدثا رياضيا لأول مرة

تحتضن الصالة المغطاة في مدينة الملك عبد الله الرياضية بمدينة جدة، اليوم الجمعة، حدثا رياضيا عالميا، إذ يلتقي الملاكم كالم سميث مع البريطاني جورج جروفس في نهائي السوبر العالمي لفئة الوزن المتوسط على كأس محمد علي للملاكمة، والذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وبحسب بيان لسفارة المملكة بالقاهرة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تشهد المباراة المرتقبة، حضور رشيدة ابنة الملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي، والملاكم الأمريكي الشهير إيفاندر هوليفيلد، والملاكم العربي نسيم حميد، وكذلك الملاكم البريطاني الشهير كريس يوبان.

© Photo / Facebook/ Turkialalshik تغريدة من تركي آل الشيخ تستفز المغرب من جديد

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة عن البدء ببيع تذاكر النهائي، الذي جاء بعد توقيع رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ اتفاقية مع شركة "كوموسا" المنظمة للبطولة في العاصمة البريطانية لندن العام الماضي.

وعقد، الأربعاء، المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي السوبر العالمي، بحضور كالي ساويرلاند، رئيس قسم الملاكمة في مجلس "كوموسا"، الذي قدم شكره للهيئة العامة للرياضة على حسن التنظيم لهذا الحدث المهم، الذي يحظى بمتابعة كبيرة في دول العالم، وأعرب عن سعادته بإقامة النهائي لأول مرة في المملكة، قائلا "وجدنا الصورة مختلفة عن هذا البلد الجميل، إذ كانت هناك حفاوة بالغة في الاستقبال وحسن التعامل، إضافة إلى توفير كل ما نحتاجه من تسهيلات".