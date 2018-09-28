بعد اتفاقية تركي آل الشيخ... السعودية تستضيف حدثا رياضيا لأول مرة

وبحسب بيان لسفارة المملكة بالقاهرة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، تشهد المباراة المرتقبة، حضور رشيدة ابنة الملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي، والملاكم الأمريكي الشهير إيفاندر هوليفيلد، والملاكم العربي نسيم حميد، وكذلك الملاكم البريطاني الشهير كريس يوبان.
وعقد، الأربعاء، المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي السوبر العالمي، بحضور كالي ساويرلاند، رئيس قسم الملاكمة في مجلس "كوموسا"، الذي قدم شكره للهيئة العامة للرياضة على حسن التنظيم لهذا الحدث المهم، الذي يحظى بمتابعة كبيرة في دول العالم، وأعرب عن سعادته بإقامة النهائي لأول مرة في المملكة، قائلا "وجدنا الصورة مختلفة عن هذا البلد الجميل، إذ كانت هناك حفاوة بالغة في الاستقبال وحسن التعامل، إضافة إلى توفير كل ما نحتاجه من تسهيلات".
لأول مرة في منطقة #الشرق_الأوسط، نهائي السوبر العالمي على #كأس_محمد_علي يقام بمحافظة #جدة.. بين الملاكمين جورج جروفس وكالم سميث.. في الصالة المغطاة بـ #مدينة_الملك_عبدالله الرياضية يوم الجمعة 28 سبتمبر. pic.twitter.com/0waRgeKmQi— السفارة في القاهرة (@KSAembassyEG) September 27, 2018
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