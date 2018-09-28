ساديو ماني يكشف أسباب عدم التعاون مع محمد صلاح

وبحسب صحيفة ليفربول إيكو الإنجليزية، تعرض للانتقادات في وقت سابق من هذا الشهر بعد اتهامه بعدم تمرير الكرة لزميله محمد صلاح في مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.
وأضاف نجم ليفربول: "في كرة القدم سوف تجد هذا الانتقاد وسيبقى دائما موجودا، لكنني أركز على ما أقوم به لمساعدة فريقي على الفوز بالمباريات".
وتابع ماني: "عليك دائما اتخاذ قرارت، وأحاول أن أتخذ القرار الأفضل للفريق، ولا أفكر في من سيسجل الهدف".
وأردف مهاجم المنتخب السنغالي: "دائما الفريق أكثر أهمية مني ومن أي لاعب، ولذلك أحتفل دائما بالتسجيل أو المساعدة".
واختتم: "بالطبع أنا أحب زملائي وأن يسجلوا أهدافا، ولكن مصلحة الفريق هي الهدف الأول".
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