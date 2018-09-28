بالفيديو... لماذا ارتدى داني ألفيس حذاء نسائيا بكعب عال

وبحسب صحيفة "لوباريزيان"، فإن ألفيس أظهر موهبته في عرض الأزياء، وأضافت الصحيفة الفرنسية أن اللاعب نشر على حسابه الخاص في موقع الصور "إنستغرام" فيديو له، وهو يرتدي حذاء نسائيا بكعب عال بمناسبة أسبوع الموضة، الذي تحتضنه العاصمة الفرنسية باريس، حيث تمكن الدولي البرازيلي من المشي دون مشاكل تذكر.

وأوضحت "لوباريزيان"، أن ألفيس تمكن من السير بالحذاء العالي متخيلاً نفسه أمام جمهور على منصة العرض وأخذ في توجيه التحية له، وأضاف أن النجم البرازيلي خاطب زوجته جوانا التي تعمل عارضة أزياء قائلاً، "إنه أسبوع الموضة وأنا على استعداد لأكون محل زوجتي جوانا".

وبحسب نفس المصدر، أحب كل من نيمار دا سيلفا وأدريان رابيو فيديو زميلهم في الفريق داني ألفيس، فيما شاهد الفيديو أكثر من مليون شخص في ساعة واحدة فقط.

يشار إلى أن ألفيس يواصل رحلته للتعافي من الإصابة التي أبعدته عن المستطيل الأخضر مدة طويلة، وحالت دون مشاركته مع المنتخب البرازيلي في مونديال روسيا 2018.