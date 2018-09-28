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    السعودية أسيل الحمد أول سعودية مشاركة في سابقات فورمولا 1، 24 يونيو/حزيران 2018

    فريق رينو الرياضي لـ"فورمولا 1" يدعو الشرق الأوسط لتطوير البنية التحتية

    © REUTERS / JEAN-PAUL PELISSIER
    رياضة
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    أعلن مدير عام فريق "رينو" الرياضي الفرنسي لفورمولا 1، سيريل أبيتبول، اليوم الجمعة، أنه على دول الشرق الأوسط والخليج اتخاذ إجراءات تدريجية لتطوير البنية التحتية إذا ما أرادت إيجاد سائقين محترفين في سباقات "فورمولا 1"، مضيفا بأنه على الرياضية السعودية، أسيل الحمد، مواصلة مسيرتها، وسترى ظهور فرص أمامها.

    سوتشي — سبوتنيك. وقال أبيتبول في حوار خاص مع وكالة "سبوتنيك" في سوتشي، التي تقترب من بدء سباقها الشهير، ردا على سؤال حول فرص ومستقبل الرياضية السعودية، أسيل الحمد في سباق "فورمولا وان": "أعتقد أنه على دول الشرق الأوسط ودول الخليج والصين أن تخطو خطوة وراء خطوة، يجب تطوير البنية التحتية، وذلك لأني متأكد من أن هذا سيسمح بخلق وظهور مواهب في فورمولا وان، شباب وفتيات".

    المتسابقة السعودية رنا الميموني (30 عاما) في ساحة ديراب للاستعراض الحر في ضواحي مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية 19 يوليو/ تموز 2018
    © AFP 2018 / Fayez Nureldine
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    وأضاف أبيتبول "أعتقد أنه لخلق سائقي فورمولا، لا بد من توفير البنية التحتية في الدول وفي المنطقة. نحن نلاحظ نفس الشيء في الصين، حيث يوجد كثير من الأطفال المهتمين بسباق فورمولا وان، كما وهناك الكثير من الاهتمام بهذه الرياضة. لكن في حال عدم وجود البنية التحتية، ستخفف المدارس برامجها التعليمية، ما سيقلل من الفائدة".

    وردا على سؤال حول أسيل الحمد قال أبيتبول: "في ما يتعلق بأسيل، لقد كانت لدينا تجربة معها، أعتقد أن عليها مواصلة المسيرة، لكي ترى ما هي الفرص. فهذا صعب جدا لأي إنسان في عمر صغير، ومن الواضح أن ذلك يعتبر صعبا لأية فتاة في عمر صغير. عليها مواصلة الطريق، وهي سترى أن الفرص ستظهر".

    وقادت أسيل الحمد، إحدى سيارات رينو في سباقات "فورمولا وان" حول حلبة سباق جائزة فرنسا الكبرى، أمام آلاف المشجعين في 24 يونيو/ حزيران الماضي، لتعطي إشارة بدء عهد جديد للسعوديات في رياضة السيارات.

    وتأتي هذه الجولة على حلبة بول ريكار في لوكاستيليه، على متن سيارة لوتس رينو ئي20 الفائزة بسباق عام 2012، وذلك في اليوم الذي تم فيه رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في شوارع المملكة العربية السعودية.

    وردا على سؤال حول مستقبل قطاع سباق السيارات في دول الخليج قال أبيتبول: "على الدول توفير الفرص للأطفال لإجراء التجارب وللتعلم وتطوير قدراتهم في قيادة السيارات السريعة".

    ويتنافس في المسابقة في سوتشي 10 فرق، وتجري فعاليات هذه الدورة في سوتشي في فترة 27- 30 أيلول/ سبتمبر الجاري.

    وتأتي هذه الدورة في روسيا بعد الدورة السابقة، التي انعقدت في سنغافورة في فترة 14-16 أيلول/ سبتمبر، ولتنطلق بعد سوتشي إلى مدينة سوزوكا اليابانية، التي ستحضن المسابقة الشهيرة في فترة 5-7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

    ويبلغ طول حلبة "فورمولا وان" في سوتشي 5848 مترا، ويشمل السباق 53 دورة ليصل إجمالي طول السباق إلى 309.74 كيلومتر، وتعتبر حلبة سوتشي ثالث أطول حلبات في العالم في إطار سياق " فورمولا وان".    

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    الكلمات الدلالية:
    سباقات فورمولا وان, رينو, الشرق الأوسط, الخليج العربي
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