نصيحة استثنائية من زيدان إلى نجم كأس العالم

قدم المدرب الفرنسي المخضرم، زين الدين زيدان، نصيحة لمواطنه لاعب باريس سان جيرمان، خلال حفل جوائز فيفا للأفضل.

وبحسب موقع "تريبال فوتبول"، نصح زيدان مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال مدريد في أقرب وقت ممكن.



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وأشار الموقع، إلى أن زيدان التقى مبابي، بداية هذا الأسبوع، في حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل، الذي احتضنته العاصمة الإنجليزية لندن.

وأضاف الموقع أن الأسطورة الفرنسية، تحدث مع مبابي على هامش التحضير لتوزيع جوائز الأفضل لهذا العام.

وحسب نفس المصدر، قال زيدان موجها حديثه لأفضل لاعب شاب في مونديال روسيا "مبابي، عليك باللعب في فريق ريال مدريد".

وحاول ريال مدريد، أكثر من مرة، الحصول على خدمات مبابي، خاصة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

يُشار إلى أن كيليان مبابي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي يمتد حتى عام 2022، بينما تبلغ القيمة السوقية للاعب، نحو 150 مليون يورو.

وكانت تقارير قد ربطت اللاعب بالانضمام للفريق الملكي خلال فترتي الانتقالات الصيفيتين الماضيتين، ولكنه فضل الانضمام والبقاء في صفوف البي إس جي.