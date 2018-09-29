إبراهيموفيتش يثير غضب العرب بهذا التصريح عن محمد صلاح

يرى زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق لوس أنجلس جالاكسي الأمريكي أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول لا يستحق الفوز بجائزة بوشكاش.

وحصل صلاح على جائزة أفضل هدف في العالم والتي تمنح بالتصويت الجماهيري، بهدفه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

وقال إبراهيموفيتش: "لا أرى أن صلاح يستحق جائزة بوشكاش كأفضل هدف هذا العام. أعتقد أن هدف كريستيانو رونالدو في يوفنتوس كان جميلا".

وأضاف إبرا "لم أشاهد الاهداف المرشحة لنيل الجائزة، طالما لا يوجد هدف لي هدف بينهم لا أهتم. كان يجب أن يتم ترشيح أحد أهدافي للجائزة هدفي في مرمى ليفربول مع مانشستر يونايتد كان يستحق ذلك".

وأتم السويدي الدولي السابق "كل أهدافي الـ500 كانت رائعة، من يدري ربما تكون موجودة في العام المقبل".

يذكر أن إبراهيموفيتش حصل جائزة بوشكاش مرة واحدة عام 2013 بهدفه في مرمى المنتخب الإنجليزي.

وأثار تصريح زلاتان إبراهيموفيتش غضب العديد من الرواد العرب لمواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت ردود فعلهم كالتالي…

فيتش انتا عاهه وطوال عمرك صرطان للساحره المستديرة الهدف فيه قوه ومهاره ومراوغه وتركيز كيف ما يستحق — الصياد (@thehunt75271763) September 28, 2018

​مقهور ياكل تبن…

الله يوفقك يامحمدصلاح — ابو عمر (@omar200832) September 28, 2018

​pic.twitter.com/tunY1Q2ran

— ابراهيم المعبدي (@abotarki1992) September 28, 2018

​زلاتان والله تعبان

— احمد حسين الكثيري (@alkthere18) September 28, 2018

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