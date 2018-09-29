تايسون حول تراجع شعبية الملاكمة: الكثير من الملاكمين الحاليين يفتقرون للشخصية

انتقد مايك تايسون أسطورة الملاكمة في الوزن الثقيل افتقار الكثير من الملاكمين للشخصية في الوقت الحالي وقال إن ذلك تسبب في انخفاض شعبية اللعبة.

وأبلغ تايسون، الموجود في مومباي للترويج لانطلاق مسابقة للفنون القتالية المختلطة، الصحفيين يوم الجمعة أنه سيصبح ملاكما نادرا من نوعه لو كان يمارس اللعبة في الوقت الحالي.

وردا على سؤال حول تراجع شعبية الملاكمة قال البطل السابق البالغ عمره 52 عاما:" هذا بسبب عدم امتلاك شخصيات كبيرة"، وفقا لوكالة "رويترز".

وأضاف "معظم الملاكمين الحاليين مستقيمون تماما. هم رجال مهذبون وجيدون".

"أنا كنت في مشكلات مستمرة. كنت حاضرا دائما لذا كنت موجودا باستمرار في الصحف لذا كان الأمر مختلفا، هم رجال مستقيمون تماما، أنا كنت شابا شرسا يقع في المشكلات".

(After boxing ring, Mike Tyson steps into the spotlight)



Written by Shahid Judge

| Mumbai |



Updated: September 29, 2018 12:19:34… — https://t.co/o694RFNpPc pic.twitter.com/0ouJ12zVTq — geopost 24/7 (@gooshi2000) September 29, 2018

وأصبح تايسون أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل عام 1986 عندما كان عمره 20 عاما وكان بطلا لا يقهر حتى خسر أمام بوستر دوجلاس في طوكيو عام 1990.

وأضاف تايسون المزيد من الجدل حوله عندما قضم جزءا من أذن منافسه إيفاندر هوليفيلد في نزال شهير بعد ذلك بعامين.