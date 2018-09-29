رونالدو يرد على اتهامه بالاغتصاب (فيديو)

رد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، خلال بث مباشر عبر حسابه على "إنستغرام"، على التقارير التي أثيرت حول تورطه في حادث اغتصاب فتاة أمريكية وإجبارها على السكوت.

وقال رونالدو: "هذا افتراء، هي تبحث عن الشهرة من خلال استخدام اسمي".

واتهمت فتاة أمريكية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، باغتصابها في عام 2009.

ووفقا لصحيفة "دير شبيغل"، دفع رونالدو للفتاة 375 ألف دولار لتلتزم الصمت، في الوقت الذي نفى فيه محامو رونالدو هذا الادعاء.

Cristiano Ronaldo has a message for all this people who created Fake News about him not being happy for Modric. He congratulates Modric for ‘The Best’ award & says Salah’s goal was a ‘good goal’. #CR7 pic.twitter.com/9Tmh0E0H5U — R1+⭕️ (@R1Finesse) September 28, 2018

وقال محامو رونالدو إنهم سيحركون دعوى قضائية ضد صحيفة "دير شبيغل" الألمانية بعدما نشرت اتهامات "دون سند قانوني".

وذكرت الصحيفة نقلا عن محامية الفتاة، أن حادث الاغتصاب وقع في يونيو/حزيران 2009 داخل غرفة في فندق بمدينة لاس فيغاس.