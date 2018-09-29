أول تعليق من رونالدو على فوز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف (فيديو)

علق كريستانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ويوفنتوس، على فوز محمد صلاح بجائزة "بوشكاش" لأفضل هدف في 2018، خلال بث مباشر له عبر حسابه على "انستغرام".

وقال رونالدو: "محمد صلاح يستحق الفوز بالجائزة. لقد أحرز هدفا جيدا"، كما هنأ الكرواتي لوكا مودريتش زميله في ريال مدريد، بحصوله على لقب أفضل لاعب في العالم.

وحصل صلاح على جائزة أفضل هدف في العالم والتي تمنح بالتصويت الجماهيري، بهدفه في مرمى إيفرتون بالدوري الإنجليزي.

Cristiano Ronaldo has a message for all this people who created Fake News about him not being happy for Modric. He congratulates Modric for ‘The Best’ award & says Salah’s goal was a ‘good goal’. #CR7 pic.twitter.com/9Tmh0E0H5U — R1+⭕️ (@R1Finesse) September 28, 2018

وشارك رونالدو في الاستفتاء على أجمل هدف، برائعته في مرمة يوفنتوس من ركلة مقصية في النسخة الماضية من دوري الأبطال.

وكان زلاتان إبراهيموفيتش لاعب فريق لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي، قد أعلن أن محمد صلاح لا يستحق الفوز بجائزة بوشكاش.