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17:17 29 سبتمبر/ أيلول 2018
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    زين الدين زيدان يعلن استقالته

    الكشف عن أسباب جديدة حول رحيل زيدان عن ريال مدريد

    © REUTERS / JUAN MEDINA
    رياضة
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    ما يزال رحيل أسطورة ريال مدريد في التدريب، زين الدين زيدان عن قلعة البرنابيو، يلقي بظلاله على الصحافة الإسبانية والعالمية، حيث كشفت تفاصيل جديدة اليوم السبت.

    وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية،  أسباب جديدة حول رحيل زيدان عن ريال مدريد، بعد انتهاء الموسم الماضي.

    زين الدين زيدان يعلن استقالته
    © REUTERS / JUAN MEDINA
    الكشف عن أسباب جديدة حول رحيل زيدان عن ريال مدريد
    وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، إن زين الدين زيدان حاول الاستقالة في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بعد الخسارة من ليغانيس في كأس ملك إسبانيا وتوديع البطولة.

    وأوضحت الصحيفة أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدير العام خوسيه أنخيل سانشيز، اجتمعا بزيدان في ذلك الوقت وأقنعاه بالاستمرار في قيادة الفريق، على الرغم من أن زيزو أبلغهما بأنه لم يعد يملك القوة لمواصلة المهمة.

    واستطاعت إدارة النادي الملكي أن تقنع زيدان بالاستمرار في العمل مع الفريق، إلا أنها لم تستطع إثنائه عن قرار الاستقالة في نهاية الموسم، بعد تحقيق المجد والفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.
    وأكدت الصحيفة أن زيدان كان يدرك أن قراره كان الأفضل للأطراف الثلاثة، وهم اللاعبين والنادي وهو شخصيا.

    زيدان
    © REUTERS / SERGIO PEREZ
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    وكانت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، كشفت في 24 أغسطس/آب الماضي، عن فيلم وثائقي جديد والذي أظهر استياء فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، من مستوى الفريق في الليغا الموسم الماضي تحت قيادة زين الدين زيدان.

    وظهر رئيس النادي في مشهد بفيلم وثائقي بعنوان "الأحلام الستة"، سيصدر قريبا في المملكة المتحدة، وهو يتحدث مع رئيسة إيبار أمايا جوروستيزا، خلال مباراة الفريقين بالليجا، العام الماضي.

    وعبر بيريز عن انزعاجه من نتائج الفريق، رغم فوزه — وقتها — على باريس سان جيرمان، في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

    ووفقا للصحيفة، قال بيريز لرئيس إيبار: "بغض النظر عن مباراة باريس سان جيرمان، فإن هذا الموسم مريع حتى الآن".
    وكان زيدان قد رحل عن ريال مدريد في 31 مايو/ أيار الماضي، حيث قال —وقتها-، إنه سيترك بطل دوري أبطال لأوروبا لكرة القدم بعد عامين في منصبه.

    زين الدين زيدان
    © RT .
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    وتولى زيدان قيادة ريال في وقت صعب عقب إقالة رفائيل بنيتز في يناير/ كانون الثاني 2016، ونجح على الفور في توحيد اللاعبين المنقسمين.

     

    وحقق أول ألقابه الأوروبية الثلاثة قبل عامين عندما تغلب ريال على غريمه المحلي أتليتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي، وفي العام التالي قاد ريال لثنائية دوري الأبطال والدوري الإسباني لأول مرة في 59 عاما.

    وأنهى ريال الدوري متفوقا بثلاث نقاط على برشلونة ليحقق لقبه الأول في الدوري منذ 2012 قبل أن يسحق يوفنتوس 4-1 في نهائي دوري الأبطال ليصبح أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين بشكلها الجديد.

    وفاز زيدان بتسعة ألقاب كبيرة وهو مدرب لريال، وتحقق الانتصار الأخير للفرنسي البالغ من العمر 45 عاما على ليفربول في نهائي دوري الأبطال، لينضم إلى مجموعة من صفوة المدربين تضم بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي فازوا بالكأس الأوروبية ثلاث مرات.

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