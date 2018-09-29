بالفيديو... أهداف مباراة روما ولاتسيو (3-1) في الدوري الإيطالي

فاز نادي روما الإيطالي على نظيره لاتسيو بثلاثة أهداف لهدف في ديربي العاصمة، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الكالتشيو.

وتقدم روما بهدف سجله لورينز بيليجريني، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وتعادل لاتسيو بهدف لشيرو إيموبيلي، في الدقيقة 67، ثم أضاف أليكساندر كولاروف الهدف الثاني لروما، في الدقيقة 71، قبل أن يسجل فيدريكو فازيو الهدف الثالث، في الدقيقة 86.

بهذا الفوز رفع روما بذلك رصيده إلى 11 نقطة، وقفز للمركز الخامس محققا انتصاره الثاني على التوالي والثالث في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما.

في المقابل توقف رصيد لاتسيو عند 12 نقطة، في المركز الرابع، متلقيا هزيمته الثالثة هذا الموسم، مقابل الفوز في أربع مباريات.