بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو (1-1) في الدوري الإسباني

تعادل نادي برشلونة إيجابيا بهدف لمثله أمام أتلتيك بيلباو، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.