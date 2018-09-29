بالفيديو... أهداف مباراة تشيلسي وليفربول (1-1) في الدوري الإنجليزي

تعادل نادي تشيلسي مع نظيره ليفربول، إيجابيا بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليغ".