ماذا قال تركي آل الشيخ عن إيقاف مرتضى منصور

أعلن رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، دعمه لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري في أزمته الأخيرة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف.

وقال آل الشيخ في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنه سيجري اتصالا هاتفيا برئيس الفيفا جياني إينفانتينو ورئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد من أجل حل الأزمة.

© AP Photo / Lobna Tarek أول رد من مرتضى منصور على قرار إيقافه من الكاف

وبحسب البيان، يعتبر تركي آل الشيخ أن ما حصل غير مقبول ولا يمكن القبول به، مؤكدا أن الرد سيكون في مظاهر الاستقبال للمستشار مرتضى في الرياض يوم ٦ أكتوبر/تشرين الأول على هامش مباراة الزمالك بالسوبر السعودي مع نادي الهلال.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد قررت إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام، على خلفية هجومه اللفظي على مسؤولي الكاف.

ويشمل الإيقاف حرمان مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم على الشقين الإداري والرياضي، مع دفعه غرامة ٤٠ ألف دولار.

وألزم الاتحاد الأفريقي، نادي الزمالك بتنفيذ العقوبة على رئيسه وإلا سيتعرض النادي أيضا لعقوبات.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH بعد الهجوم على تركي آل الشيخ... "الكاف" يعاقب جماهير الأهلي

وصدر القرار بتاريخ اليوم السبت ٢٩ سبتمبر/أيلول، عقب اجتماع ضم رئيس لجنة الانضباط وعضوين من اللجنة والمستشار القانوني.

وأوضح الكاف أنه تم إرسال الخطاب لاتحاد الكرة المصري، كما أن لمرتضى منصور الحق في التظلم خلال ثلاثة أيام.

وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على العقوبات التي أقرها عليه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف، قائلا في تصريحات صحفية لموقع "يالا كورة" الرياضي المصري، "قرار الإيقاف لا يهز شعرة من رأسي، مشيرا إلى أنه لا يحضر مباريات الزمالك الأفريقية من الأساس".