كلوب يستعين بـ"الدراجة" لوصف أداء صلاح أمام تشيلسي... ويكشف سر العناق بعد الهدف

علق المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على مستوى النجم المصري محمد صلاح، جناح الريدز، خلال مشاركته أمس السبت أمام تشيلسي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وبحسب صحيفة ميرور الإنجليزية، قال كلوب: "لم تكن أفضل مباراة في مسيرة صلاح بكل تأكيد، مباراة بهذه الجودة تجعلك لاعبا من الطراز العالمي، يمكنك أن تفشل أو تهدر فرصة، هذه الأمور تحدث، ولكنه يريد أن يكون حاسما، يريد التسجيل في هذه المواقف".

Jurgen Klopp reveals what Liverpool players did to Daniel Sturridge in changing room after his goal against Chelsea https://t.co/e8s3gNimsZ pic.twitter.com/Kmv5WWO1Bk — Mirror Football (@MirrorFootball) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

وأشار كلوب إلى الفرصتين اللتين أهدرهما صلاح خلال المباراة، قائلا: "الكرة الأولى التي أهدرها لم يكن في موقف مناسب، أما الكرة الثانية فقام بتمريرها، لماذا؟ كان بإمكانه الحسم مرّة أخرى".

وأردف: "إتقان اللمسة الأخيرة في إنهاء الفرص يحتاج للتدريب مثل ركوب الدراجة، فلن تستيقظ في الصباح وأنت تجيد هذه المهارة، ولكن الأمر يحتاج للعمل".

وتم استبدال صلاح في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ليدخل مكانه السويسري شيردان شاكيري، علما بأن ليفربول بقى متخلفا بهدف وحيد حتى الدقيقة 89، عندما أحرز له البديل دانييل ستوريدج هدف التعادل الثمين.

وفي موقف آخر قالت صحيفة "ميرور"، إن سر ذهاب كلوب إلى صلاح مباشرة بعد الهدف لمعانقته، هو حرصه على عدم قيام اللاعب بأي رد فعل قد يساء فهمه مثلما حدث في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي التي أقيمت بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-2".

Fans notice what Klopp did with Salah after Sturridge equaliser https://t.co/cwhOyYiqwl — Mirror Football (@MirrorFootball) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

وفي مباراة سان جيرمان ألقى صلاح عبوة ماء على الأرض وهو يجلس على مقاعد البدلاء، عقب تسجيل زميله البرازيلي فيرمينيو هدف فوز ليفربول على النادي الباريسي في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، ما أثار تساؤلات الصحافة الإنجليزية عما إذا كان النجم المصري غاضبا من تراجع مستواه خلال اللقاء أو قرر الاحتفال بهدف الفوز بتلك الطريقة، أو معاناته من الإحباط لسبب آخر.