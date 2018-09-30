تسجيل
17:13 30 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    رونالدو يبكي بعد طرده من مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا

    "الخيانة" سبب رحيل رونالدو عن الريال... و3 أندية حاولت خطفه من يوفنتوس

    © REUTERS / Heino Kalis
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 10

    مازال صدى رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، عن النادي الملكي متجها إلى يوفنتوس الإيطالي، يلقي بظلاله على الصحافة الإسبانية.

    وكشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول رحيل كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد إلى يوفنتوس، وقالت إن الدون، اتخذ قرار الرحيل منذ عدة أشهر قبل نهاية الموسم الماضي، لكن تنفيذه تم في الصيف.

    ميسي يحتفل بإحراز الهدف الأول
    © REUTERS / SERGIO PEREZ
    برشلونة يتحدث عن رحيل ميسي على طريقة رونالدو
    وأوضحت الصحيفة أن كريستيانو دعا إلى اجتماع في منزل وكيله خورخي مينديز في مايو/آيار من عام 2017، وكان حاضرا المحامي كارلوس أوسوريو، للبحث عن حل لأزمة الضرائب".

    وقال رونالدو في الاجتماع: "الأمر الوحيد الذي قمت به في حياتي هو لعب كرة القدم، لكنني لست أحمق، لذلك عندما أستأجر محاميا، وأدفع 30% أكثر مما يطلبه، فذلك لأنني لا أريد الدخول في أزمات".

    وعند مثوله أمام القضاء؛ بسبب قضية الضرائب، انفجر رونالدو قائلا: "لم أقل أبدا إنني لن أدفع، لكنني أريد أن أعرف ماذا حدث، لا أفهم أي شيء، لماذا يتهمونني رغم أنَ الرعاة يدفعون؟".

    وكان رونالدو يأمل أن يقوم الريال بتجديد عقده والحصول على دفعات مقدمة ليقوم بدفعها للضرائب، خاصة أن برشلونة فعل نفس الأمر مع ميسي، لكن النادي الملكي أراد أن يبقى خارج المشاكل المالية للاعب، إلا أن الدون اعتبرها "خيانة".

    وتابعت الصحيفة، "ثمة قضية أخرى دفعت اللاعب للرحيل، وهي أن ريال مدريد يرى أن كريستيانو، هو ثاني أفضل لاعب في تاريخ النادي بعد ألفريدو دي ستيفانو".

    وأشارت إلى أنَ رونالدو، علق على ذلك، قائلا: "إنهم يضعونني خلف دي ستيفانو. لا أعرف ما الذي يجب أن أفعله".

    وأضاف اللاعب: "إنه عدم احترام لي، إنني أحصل على أموال أقل من ميسي ونيمار، رغم أنني الفائز بالكرة الذهبية. إنها حالة عدم احترام".

    وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان، المدرب السابق للريال، كان مضطربا في الأشهر الأخيرة من وضع رونالدو، ونقل الأمر إلى مجلس الإدارة، قائلا: "يجب أن تحلوا أزمة كريستيانو. إنه لا يتحدث عن أي شيء آخر في غرف الملابس".

    زين الدين زيدان
    © RT .
    خطوة جديدة تقرب زيدان من خلافة مورينيو

    ويقصد زيدان بحديثه للإدارة، أن البرتغالي لا يتوقف عن الشكوى؛ بسبب الأجر الذي يتقاضاه مع ريال مدريد رغم أنه الفائز بالكرة الذهبية.

    وفي هذا الصدد قالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن هناك 3 أندية حاولت ضم رونالدو في الصيف الماضي.

    وأوضحت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعدما علم بقرار رحيل رونالدو في الموسم الماضي، أبلغ وكيل أعماله خورخي مينديز بأن يجلب 100 مليون يورو، وسيتم بيع اللاعب.

    ميلان

    وأشارت إلى أن العرض الأول كان من ميلان الذي قدم عقدا بقيمة 150 مليون يورو صافية، لكن البرتغالي كان يرى أن الروسونيري يفتقد للتنافسية.

    مانشستر يونايتد
    أما العرض الثاني للدون فجاء من ناديه الأسبق مانشستر يونايتد، إلا أن الرفض جاء من جانب ريال مدريد بداعي أنه غير مناسب.

    رونالدو
    © REUTERS / ALBERT GEA
    أبرزهم صلاح ونيمار.. المستفيدون من رحيل رونالدو عن ريال مدريد

    باريس سان جيرمان

    بينما آخر عرض تقدم به باريس سان جيرمان، ولكن بشرط أن تتم الصفقة في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية، لكي لا يحصل الفريق الإسباني على فرصة للتوقيع مع نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي، وهو ما رفضه رونالدو.

    وأردفت أن رونالدو هو من طلب من مينديز بحث إمكانية الانضمام للسيدة العجوز، وقال له: "أحب يوفنتوس ولن أنسى أنه حاول التوقيع معي عندما كنت في سبورتينغ لشبونة".

    قوة يوفنتوس

    كما أن البرتغالي كان يعتقد أن يوفنتوس الذي وصل لنهائي دوري الأبطال مرتين في الأعوام الأخيرة، سيكون قادرا على الفوز بالبطولة بتواجده في الفريق، كما أن تصفيق جماهير اليوفي حفز البرتغالي أكثر للانضمام إلى بطل إيطاليا في السنوات السبعة الأخيرة.

    الغضب من بيريز

    واختتمت بأن رونالدو كان قد اتخذ قرارا نهائيا بالرحيل إلى يوفنتوس، حيث قال: "لقد أعطيت وعدا، حتى لو عرض علي بيريز ضعف الراتب، فأنا لست مهتما، أنا ذاهب إلى اليوفي".

    انظر أيضا:

    أول تعليق من رونالدو على فوز محمد صلاح بجائزة أفضل هدف (فيديو)
    رونالدو يرد على اتهامه بالاغتصاب (فيديو)
    فتاة تتهم رونالدو باغتصابها
    رسميا "يويفا" يعلن مدة غياب رونالدو عن يوفنتوس في دوري الأبطال
    قبل ساعات من إعلان الجائزة... رونالدو يفجر مفاجأة حول هوية الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم
    الكلمات الدلالية:
    أخبار يوفنتوس, رحيل رونالدو, أخبار ريال مدريد, أخبار رونالدو, رحيل رونالدو, يوفنتوس, ريال مدريد, رونالدو, كرستيانو رونالدو, يوفنتوس, ريال مدريد
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء ربيع/ صيف 2019 في باريس، فرنسا 25 سبتمبر/ أيلول 2018
    من احتجاجات أمريكية ضد إيران... إلى تسليم موسكو "سوخوي" جديد - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    هناك، وراء السياج، يوجد مستودع نووي. أنا متأكد!
    هلوسات نتنياهو... كل ما يتحرك نووي!
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك