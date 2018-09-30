"الخيانة" سبب رحيل رونالدو عن الريال... و3 أندية حاولت خطفه من يوفنتوس

مازال صدى رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق، عن النادي الملكي متجها إلى يوفنتوس الإيطالي، يلقي بظلاله على الصحافة الإسبانية.

وكشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول رحيل كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد إلى يوفنتوس، وقالت إن الدون، اتخذ قرار الرحيل منذ عدة أشهر قبل نهاية الموسم الماضي، لكن تنفيذه تم في الصيف.



© REUTERS / SERGIO PEREZ برشلونة يتحدث عن رحيل ميسي على طريقة رونالدو

وأوضحت الصحيفة أن كريستيانو دعا إلى اجتماع في منزل وكيله خورخي مينديز في مايو/آيار من عام 2017، وكان حاضرا المحامي كارلوس أوسوريو، للبحث عن حل لأزمة الضرائب".

وقال رونالدو في الاجتماع: "الأمر الوحيد الذي قمت به في حياتي هو لعب كرة القدم، لكنني لست أحمق، لذلك عندما أستأجر محاميا، وأدفع 30% أكثر مما يطلبه، فذلك لأنني لا أريد الدخول في أزمات".

وعند مثوله أمام القضاء؛ بسبب قضية الضرائب، انفجر رونالدو قائلا: "لم أقل أبدا إنني لن أدفع، لكنني أريد أن أعرف ماذا حدث، لا أفهم أي شيء، لماذا يتهمونني رغم أنَ الرعاة يدفعون؟".

وكان رونالدو يأمل أن يقوم الريال بتجديد عقده والحصول على دفعات مقدمة ليقوم بدفعها للضرائب، خاصة أن برشلونة فعل نفس الأمر مع ميسي، لكن النادي الملكي أراد أن يبقى خارج المشاكل المالية للاعب، إلا أن الدون اعتبرها "خيانة".

وتابعت الصحيفة، "ثمة قضية أخرى دفعت اللاعب للرحيل، وهي أن ريال مدريد يرى أن كريستيانو، هو ثاني أفضل لاعب في تاريخ النادي بعد ألفريدو دي ستيفانو".

وأشارت إلى أنَ رونالدو، علق على ذلك، قائلا: "إنهم يضعونني خلف دي ستيفانو. لا أعرف ما الذي يجب أن أفعله".

وأضاف اللاعب: "إنه عدم احترام لي، إنني أحصل على أموال أقل من ميسي ونيمار، رغم أنني الفائز بالكرة الذهبية. إنها حالة عدم احترام".

وأشارت الصحيفة إلى أن زين الدين زيدان، المدرب السابق للريال، كان مضطربا في الأشهر الأخيرة من وضع رونالدو، ونقل الأمر إلى مجلس الإدارة، قائلا: "يجب أن تحلوا أزمة كريستيانو. إنه لا يتحدث عن أي شيء آخر في غرف الملابس".

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ويقصد زيدان بحديثه للإدارة، أن البرتغالي لا يتوقف عن الشكوى؛ بسبب الأجر الذي يتقاضاه مع ريال مدريد رغم أنه الفائز بالكرة الذهبية.

وفي هذا الصدد قالت صحيفة ماركا الإسبانية، إن هناك 3 أندية حاولت ضم رونالدو في الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بعدما علم بقرار رحيل رونالدو في الموسم الماضي، أبلغ وكيل أعماله خورخي مينديز بأن يجلب 100 مليون يورو، وسيتم بيع اللاعب.

ميلان

وأشارت إلى أن العرض الأول كان من ميلان الذي قدم عقدا بقيمة 150 مليون يورو صافية، لكن البرتغالي كان يرى أن الروسونيري يفتقد للتنافسية.

مانشستر يونايتد

أما العرض الثاني للدون فجاء من ناديه الأسبق مانشستر يونايتد، إلا أن الرفض جاء من جانب ريال مدريد بداعي أنه غير مناسب.

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باريس سان جيرمان

بينما آخر عرض تقدم به باريس سان جيرمان، ولكن بشرط أن تتم الصفقة في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية، لكي لا يحصل الفريق الإسباني على فرصة للتوقيع مع نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي، وهو ما رفضه رونالدو.

وأردفت أن رونالدو هو من طلب من مينديز بحث إمكانية الانضمام للسيدة العجوز، وقال له: "أحب يوفنتوس ولن أنسى أنه حاول التوقيع معي عندما كنت في سبورتينغ لشبونة".

قوة يوفنتوس

كما أن البرتغالي كان يعتقد أن يوفنتوس الذي وصل لنهائي دوري الأبطال مرتين في الأعوام الأخيرة، سيكون قادرا على الفوز بالبطولة بتواجده في الفريق، كما أن تصفيق جماهير اليوفي حفز البرتغالي أكثر للانضمام إلى بطل إيطاليا في السنوات السبعة الأخيرة.

الغضب من بيريز

واختتمت بأن رونالدو كان قد اتخذ قرارا نهائيا بالرحيل إلى يوفنتوس، حيث قال: "لقد أعطيت وعدا، حتى لو عرض علي بيريز ضعف الراتب، فأنا لست مهتما، أنا ذاهب إلى اليوفي".