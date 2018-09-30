رونالدو وميسي يرغمان الفيفا على اتخاذ قرار جديد

وطلب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، من المحامي الخاص للفيفا، بحث إمكانية جعل حضور حفل "الأفضل" إلزاميا لكل المرشحين، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويعني القرار الذي قد يتخذه الفيفا "إلزام الأندية واللاعبين بصياغة عقود جديدة تلزمهم بحضور الاحتفال في السنوات القادمة".

Fifa ‘furious’ at Cristiano Ronaldo and Lionel Messi https://t.co/QziX3wVuco pic.twitter.com/NfqfkpXMbz — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 30, 2018

وغاب كريستيانو رونالدو عن حفل توزيع جوائز أفضل لاعب في العالم مؤخرا، والتي توج بها لوكا مودريتش.

ورأي إنفانتينو أن عدم حضور ميسي ورنالدو للاحتفال الأخير، كان بمثابة قلة احترام للاتحاد وللوكا مودريتش.