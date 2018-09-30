أنباء عن إقالة مورينيو... وزيدان يقترب من خلافته

قالت تقارير صحفية، أن التوقعات بإقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، تقترب بشدة.

وأكدت التقارير أنه يتم التحدث بشكل علنى عن إقالة مورينيو، داخل النادي الإنجليزي، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وخسر الفريق أمام وست هام يونايتد في الدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما أدى إلى زيادة التوقعات بإقالة مورينيو.

ولن يكون مورينيو مدربا لمانشستر يونايتد، في مباراته أمام الفريق الإيطالي يوفنتوس، في دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وحسب موقع "sportbible" فإن النادي الإنجليزي فتح قنوات إتصال مع المدرب السابق لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لخلافة البرتغالي.

وارتبط اسم الفرنسي في الآونة الأخيرة بشدة في استلام مهمة تدريب النادي الإنجليزي وبخاصة وأنه يتواجد في العاصمة البريطانية رفقة زوجته هذه الأيام.

من جهتها أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية رغبة مواطنها بتدريب نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

L'Equipe: Zidane is already considering his next role and has his sights set on the Premier League & he is especially keen on managing Manchester United. pic.twitter.com/eGlcLporeP — M•A•J (@Ultra_Suristic) August 14, 2018

في الوقت نفسه كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة التدريب في ريال مدريد اقترب بشدة من قيادة مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن زين الدين زيدان اتخذ الخطوة الأولى لتدريب مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان الدين زيدان بدأ بالفعل في الحصول على دروس في اللغة الإنجليزية، لمساعدته في مهمته المنتظرة في أولد ترافورد.

وتابعت الصحيفة أن زيدان يرغب في تولي المهمة بعد فترة الراحة التي حصل عليها، عقب استقالته من تدريب ريال مدريد نهاية الموسم الماضي.

وأردفت الصحيفة، أن ما حققه المدرب الفرنسي مع الملكي "يغري إدارة الشياطين"، في إشارة إلى الإنجاز التاريخي لزيزو بانتزاعه لـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، في السنوات الثلاث الماضية.

ولفتت الصحيفة إلى أن زيدان أيضا نجح في التعامل مع كوكبة كبيرة من النجوم في الريال، وهو ما فشل فيه المدرب البرتغالي الذي وتر أجواء غرفة الملابس بخلافاته مع اللاعبين، وأبرزهم بول بوغبا.