مانشستر سيتي يرغب في ضم مبابي مستغلا اللعب النظيف

فبحسب صحيفة "sun" البريطانية، فإن الفريق الإنجليزي سيحاول استغلال أزمة النادي الباريسي مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باللعب المالي النظيف، لخطف اللاعب.
وأكدت الصحيفة بأن النادي الإنجليزي قد يتقدم بعرض يصل لـ200 مليون جنيه إسترليني للنادي الباريسي لضم اللاعب، في صفقة ستكون الاغلى في تاريخ كرة القدم،
متفوقا بذلك على صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني الى ناديه الحالي باريس سان جيرمان و التي وصلت لـ198 مليون جنيه أسترليني.
وأفادت الصحيفة بأن اللاعب سيحصل على راتب يصل لـ20 مليون جنيه أسترليني سنويا، ليصبح أعلى راتب في صفوف النادي الإنجليزي.
ويرى الإسباني بيب غوارديولا، بأن الفرنسي يمكنه ان يقود فريقه الإنجليزي لحصد بطولة دوري الأبطال في الفترة القادمة في حال إنضمامه.
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