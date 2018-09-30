مانشستر سيتي يرغب في ضم مبابي مستغلا اللعب النظيف

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لخطف النجم الفرنسي، كيليان مبابي، من فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

فبحسب صحيفة "sun" البريطانية، فإن الفريق الإنجليزي سيحاول استغلال أزمة النادي الباريسي مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باللعب المالي النظيف، لخطف اللاعب.

© Sputnik . Vladimir Pesnya صحيفة تكشف خطة ريال مدريد لضم مبابي

وأكدت الصحيفة بأن النادي الإنجليزي قد يتقدم بعرض يصل لـ200 مليون جنيه إسترليني للنادي الباريسي لضم اللاعب، في صفقة ستكون الاغلى في تاريخ كرة القدم،

متفوقا بذلك على صفقة انتقال البرازيلي نيمار من برشلونة الإسباني الى ناديه الحالي باريس سان جيرمان و التي وصلت لـ198 مليون جنيه أسترليني.

وأفادت الصحيفة بأن اللاعب سيحصل على راتب يصل لـ20 مليون جنيه أسترليني سنويا، ليصبح أعلى راتب في صفوف النادي الإنجليزي.

ويرى الإسباني بيب غوارديولا، بأن الفرنسي يمكنه ان يقود فريقه الإنجليزي لحصد بطولة دوري الأبطال في الفترة القادمة في حال إنضمامه.