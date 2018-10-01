بعد تقارير اقترابه من مانشستر... زيدان يتصل بمورينيو

كشفت تقارير إخبارية بريطانية عن إجراء مدرب ريال مدريد السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، اتصالا شخصيا، بمدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو.

وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن رحيل مورينيو عن مانشستر يونايتد بات وشيكا، وأن زيدان خيار رئيسي أمام قلعة أولد ترافورد، فيما أشارت إلى أن المفاوضات بدأت فعليا معه.

© AFP 2018 / Filippo MONTEFORTE مانشستر يونايتد يبدأ مفاوضاته مع زيدان

ونشرت صحيفة " الديلي إكسبريس " البريطانية تقريرا أوضحت فيه أن زين الدين زيدان، بادر بالاتصال شخصيا بمورينيو، لتفسير تلك التقارير.

وقالت الصحيفة البريطانية إن زيدان سعى إلى تهدئة مخاوف مورينيو، الذي بات يخشى من رحيله عن قلعة الشياطين الحمر، عقب سلسلة النتائج السلبية التي مني بها مانشستر يونايتد منذ بداية الموسم.

وقال زيدان لمورينيو في الاتصال الهاتفي، إنه لا ينوي أن يكون بديله في مانشستر يونايتد.

وتابع: "كل ما في الأمر أن وكيل أعمالي سألني إذا ما كنت مهتما بقيادة مانشستر يونايتد أم لا".

ومضى في اتصاله بمورينيو: "لكن لم أتلق أو يتواصل معي أي مسؤول من أولد ترافورد على الإطلاق".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مباراة مانشستر يونايتد أمام فالنسيا، غدا الثلاثاء، ربما تكون الفرصة الأخيرة لمورينيو في قيادة الشياطين الحمر.

يذكر أن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أشارت إلى أن زين الدين زيدان اتخذ الخطوة الأولى لتدريب مانشستر يونايتد.

Man Utd news: Zinedine Zidane call has Jose Mourinho worried for future https://t.co/1Z6iv6pPOD pic.twitter.com/1Bvba21M1O — Cleansheet (@Cleansheet) October 1, 2018

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وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان الدين زيدان بدأ بالفعل في الحصول على دروس في اللغة الإنجليزية، لمساعدته في مهمته المنتظرة في أولد ترافورد، بدلا من مورينيو.

وأردفت الصحيفة أن ما حققه المدرب الفرنسي مع الملكي "يغري إدارة الشياطين"، في إشارة إلى الإنجاز التاريخي لزيزو بانتزاعه لـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا، في السنوات الثلاث الماضية.

من جهتها أعلنت صحيفة "ليكيب" الفرنسية رغبة مواطنها بتدريب نادي في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

وحسب موقع "sportbible" فإن النادي الإنجليزي فتح قنوات اتصال مع المدرب السابق لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، لخلافة البرتغالي.