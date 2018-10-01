كوبر يقترب من العودة

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني الحالي لمنتخب أوزباكستان، ومدرب منتخب مصر السابق، يقترب من العودة إلى أحد أبرز الأماكن التي سطر فيها تاريخه الكروي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرا أشارت فيه إلى أن كوبر بات مرشحا قويا للعودة إلى الليغا الإسبانية لتدريب أحد الفرق، التي تعاني من تراجع مستواها مؤخرا.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH كوبر مدرب الفراعنة السابق يحط رحاله في آسيا

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن نادي هويسكا الإسباني بدأ في فتح المفاوضات من أجل ضم كوبر بدلا من مواطنه الأرجنتيني ليو فرانكو، بسبب تراجع مستوى الفريق حاليا.

ويركز هويسكا حاليا في التعاقد مع كوبر، بعدما لم يجمع الفريق سوى 5 نقاط في آخر سبع جولات في الليغا الإسبانية، وتراجع للمركز الـ19 في الدوري الإسباني.

وأوضحت "ماركا" أن كوبر قد يكون حلا مثاليا بالنسبة لـ"هويسكا"، بسبب أدائه الدفاعي المعروف، والذي يمكن أن يضمن للفريق نقاطا إضافية تضمن له البقاء في الليغا.

وكان كوبر قد رحل عن تدريب المنتخب المصري، عقب النتائج المخيبة للآمال، التي حققها الفراعنة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018"، التي تأهل لها منتخب مصر للمرة الأولى منذ 28 عاما.

يذكر أن كوبر سبق له ودرب أندية فالنسيا وريال مايوركا الإسبانيين.