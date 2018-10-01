أبو تريكة يدعم حازم إمام ضد مرتضى منصور

حرص أسطورة كرة القدم المصرية، محمد أبو تريكة، على دعم حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصرية، ضد قرار مرتضى منصور رئيس الزمالك بشطب الأخير من عضوية النادي.

وغرد أبو تريكة عبر حسابه على "تويتر" يوم الاثنين: "حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدى عشقه لنادي الزمالك".

وأضاف "الأساطير لا تُلغى عضويتها بل هي خالدة في عقول وقلوب الجميع، وستبقى عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق".

حازم إمام تحتاج كتب ومجلدات لتحكي عنه وعن أخلاقه ومدي عشقه لنادي الزمالك ،الأساطير لا تُلغي عضويتها بل هي خالده في عقول وقلوب الجميع ،وستبقي عائلة إمام رمز لكل معاني الحب والاحترام والأخلاق — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) October 1, 2018

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أعلن في مؤتمر صحفي تقديم بلاغ للنائب العام ضد أعضاء اللجنة الأولمبية.

كما أكد قيامه بشطب أفراد اللجنة الأعضاء في النادي، ومن بينهم حازم إمام الذي وقع قرار اللجنة الأولمبية بإيقاف منصور.