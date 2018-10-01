برشلونة يفتح أبوابه أمام جوارديولا

ولعب مدرب مانشستر سيتي لمدة 11 عاما مع برشلونة قبل أن يتولى تدريب العملاق القطالوني في 2008 وقاد النادي لحصد 14 لقبا من بينها لقبان لدوري أبطال أوروبا.

وغادر جوارديولا في 2012 لتدريب بايرن ميونيخ قبل أن ينضم إلى سيتي، لكنه قال الشهر الماضي في مقابلة تلفزيونية إنه يرغب في انهاء مسيرته التدريبية في أكاديمية برشلونة الشهيرة.

© REUTERS / SERGIO PEREZ بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وليغانيس في الدوري الإسباني (1-2)

وقال بارتوميو في مقابلة مع صحيفة "تايمز": "قرأت قبل عدة أيام أنه يخطط في المستقبل للعودة إلى برشلونة وربما العمل في أكاديمية النادي".

وتابع "أعتقد أنها أنباء طيبة للنادي. يعرف جيدا أن باب النادي سيظل مفتوحا دوما أمامه. حتى عندما أبلغنا برغبته في الرحيل في 2012 عرضنا عليه الإشراف على الأكاديمية لكنه فضل الخروج بسجل رائع. لم يطلب منه أي شخص في برشلونة الرحيل. يمكنه العودة في أي وقت في المستقبل. يعلم ذلك جيدا".

وفاز جوارديولا بالدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي الموسم الماضي محققا 100 نقطة وهو رقم قياسي.