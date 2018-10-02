مفاجأة... قطيعة وخصام بين ميسي وبيكيه

يبدو أن العلاقة بين نجمي "برشلونة"، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والإسباني جيرارد بيكيه، اتجهت إلى طريق مسدود، بعد النتائج السلبية التي مني بها الفريق في الفترة الأخيرة، حيث تعادل مرتين وخسر أخرى في آخر ثلاث جولات في الدوري الإسباني.

وبحسب برنامج "إل شيرينجيتو" فإن بيكيه أبدى استياءه من ميسي لعدم تحدثه بصفته قائدا للفريق، لوسائل الإعلام عندما تكون النتائج سلبية من أجل دعم البلوجرانا.

وتابع نفس المصدر، أن بيكيه اتهم ميسي بأنه "لا يتحدث إلا عندما يكون خارج أوروبا، مع الأرجنتين".

¡OJO! DIVORCIO TOTAL entre Messi y Piqué. ¡Todos LOS DETALLES de la noticia de #Inda, a las YA en #JUGONES! pic.twitter.com/ws6qaZ2k0p — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) ٢ أكتوبر ٢٠١٨

وأضاف أن ميسي رد على بيكيه، بأن سبب النتائج السلبية لبرشلونة، هي الأخطاء الدفاعية، وقال له إن الفرق "تسجل في مرمانا أهدافا كثيرة".

وأردف المصدر أن هناك "خصام تام الآن بين النجمين" اللذين يعرفان بعضهما البعض منذ نشأتهما في أكاديمية "لا ماسيا".