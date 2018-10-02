رسميا... توقف بث قناة "بيراميدز"

أعلنت قناة "بيراميدز" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" رسميا عن وقف بثها.
وغردت لمتابعيها أنه "تضامنا مع ما يتعرض له الزملاء في قناة بيراميدز من مضايقات… تتوقف القناة عن البث التلفزيوني معتذرين لمشاهدينا الأوفياء".
تضامنا مع ما يتعرض له الزملاء في قناة بيراميدز من مضايقات… تتوقف القناة عن البث التلفزيوني— Pyramids TV (@pyramids_tv) October 2, 2018
معتذرين لمشاهدينا الأوفياء pic.twitter.com/MHbLChvC51
ويأتي وقف بث قناة "بيراميدز" التلفزيوني، بعد أيام من إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي "بيراميدز" أو تسريحهم.
وجاء على لسان المذيع الرئيسي في قناة بيراميدز، مدحت شلبي القول: "قرر معالي المستشار تركي آل شيخ الانسحاب من الدوري المصري وإيقاف الاستثمار الرياضي في نادي بيراميدز وبيع كل عقود اللاعبين المقيدين في الفريق الأول لنادي بيراميدز".
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