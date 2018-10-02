رسميا... توقف بث قناة "بيراميدز"

فوجئ متابعو قناة "بيراميدز" الرياضية، مساء اليوم الثلاثاء، بوقف بثها التلفزيوني، عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات".

أعلنت قناة "بيراميدز" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" رسميا عن وقف بثها.

وغردت لمتابعيها أنه "تضامنا مع ما يتعرض له الزملاء في قناة بيراميدز من مضايقات… تتوقف القناة عن البث التلفزيوني معتذرين لمشاهدينا الأوفياء".

تضامنا مع ما يتعرض له الزملاء في قناة بيراميدز من مضايقات… تتوقف القناة عن البث التلفزيوني

معتذرين لمشاهدينا الأوفياء pic.twitter.com/MHbLChvC51 — Pyramids TV (@pyramids_tv) October 2, 2018

ويأتي وقف بث قناة "بيراميدز" التلفزيوني، بعد أيام من إعلان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي "بيراميدز" أو تسريحهم.

وجاء على لسان المذيع الرئيسي في قناة بيراميدز، مدحت شلبي القول: "قرر معالي المستشار تركي آل شيخ الانسحاب من الدوري المصري وإيقاف الاستثمار الرياضي في نادي بيراميدز وبيع كل عقود اللاعبين المقيدين في الفريق الأول لنادي بيراميدز".