قبل مواجهة دوري الأبطال... نيمار يعترف بسوء مستواه

تحدث البرازيلي نيمار دا سيلفا، أيقونة "باريس سان جيرمان" الفرنسي، عن سعادته بالتواجد داخل أروقة النادي الباريسي، مشيرا إلى أنه سيبذل قصارى جهده من أجل مساعدة الفريق.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار"، قال قائد منتخب السامبا، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة النجم الأحمر غدا الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا: "المدرب توماس توخيل جلب أشياء جديدة إلى الفريق إنه يريد تحسيننا في كل شيء لقد أدركت هذه الطريقة منذ الأيام الأولى، والمحادثات التي أجريناها، جميعنا نريد النجاح والفوز".

© Sputnik . Григорий Сысоев مدرب إنجليزي: نيمار هو كيم كارديشيان كرة القدم

وعن أدائه في الموسم الحالي قال: "أعترف بأنني لست في حالة 100%، ولا يوجد أحد كذلك في الفريق، الموسم بدأ للتو وسوف أصل لأفضل مستوى في وقت لاحق، أحاول التحسن كل يوم وفي كل تدريب" وهو ما وافقه عليه المدرب الألماني توخيل.

وتابع نيمار: "لاعب الكرة يصل إلى أفضل مستوياته في فبراير أو مارس، سنرى ماذا سيحدث وقتها".

وأكد نيمار أنه عانى كثيرا الفترة الماضية منذ إصابته، مضيفا أنه يشعر بتحسن شديد الآن، موضحا أن لديه العديد من الأسباب حاليا ليكون سعيدا، فلن يستمر في الأنين والشكوى".

وحول مكانه المفضل في الملعب قال: "ما أحبه هو امتلاك الكرة ولمسها، لا يهمني أن أكون في المنتصف أو على الطرف".

وعن إصابته وما حدث في كأس العالم قال "فعلت كل ما بوسعي لأكون مع السامبا، لقد أصبت بإحباط شديد، ولكنه أضاف: "إصابتي، كأس العالم، هم في الماضي".

واختتم، "لن أبكي طوال حياتي، سأبكي عندما يدفعني شيء للبكاء، وحاليا أنا سعيد وأتطلع للمستقبل".