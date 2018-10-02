بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وبويز (3-0) في دوري الأبطال

فاز نادي "يوفنتوس" الإيطالي على ضيفه "يونج بويز" السويسري، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب الأليانز ستاديوم، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف يوفنتوس الثلاثة، باولو ديبالا، في الدقائق (5، 34، 69) من المباراة التي غاب عنها كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس للإيقاف.

بهذا حصل يوفنتوس على 6 نقاط واحتل المركز الأول في المجموعة الثامنة، ويظل يونج بويز بدون أية نقاط بعد هزيمتين.