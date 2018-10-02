بالفيديو... ملخص وأهداف مباراة الأهلي ووفاق سطيف (2-0) بدوري أبطال أفريقيا

فاز النادي الأهلي المصري على نظيره وفاق سطيف الجزائري بهدفين دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في جولة الذهاب بدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.