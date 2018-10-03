نشر صور لرونالدو والفتاة التي تتهمه باغتصابها في ملهى ليلي (فيديو)

نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية مقطع فيديو وعددا من الصور التي جمعت البرتغالي كريستيانو رونالدو برفقة كاترين مايورج، التي اتهمته باغتصابها في غرفته الخاصة بمنتجع "Palms Casino" في لاس فيغاس الامريكية.

الصحيفة نشرت صورا للبرتغالي برفقة الفتاة كانت قد التقطت في ملهى ليلي في عام 2009، وتحديدا في نادي "سين سيتي" في لاس فيغاس الأمريكية.

وهو يرقص مع الفتاة ورفيقاتها، وأوضحت مايورج بأن ليلتها انتهت بغرفة البرتغالي في منتجع "Palms Casino Resort"، حيث تم إغتصابها على حد قول الفتاة.

Kathryn Mayorga alleged Ronaldo raped her in a Las Vegas hotel and silenced her with $375,000. She is suing again. She said no to Ronaldo. If she can say no to Ronaldo with the mood in the attached pictures….. pic.twitter.com/ox8i0TqCa4 — ThankGod Ukachukwu (@kcnaija) ٢ أكتوبر ٢٠١٨

ووجهت اتهامات لنجم يوفنتوس الإيطالي بتهمة الاغتصاب، وبحسب أقوال المدعية فإن صاحب الـ34 عاما قد دفع لها مبلغا وصل لـ375 ألف دولار لالتزامها بالصمت، إلا أن الفتاة رفعت دعوى قضائية ضده.

من جهتها أعلنت شرطة لاس فيغاس الأمريكية استئناف الدعوى ضد البرتغالي، مستندة على معلومات قدمتها صحيفة "دير شبيغل" الألمانية.

يذكر بأن نجم يوفنتوس الإيطالي، رد خلال بث مباشر عبر حسابه على "إنستغرام"، على التقارير التي أثيرت حول تورطه في حادث اغتصاب فتاة أمريكية وإجبارها على السكوت.

وقال رونالدو: "هذا افتراء، هي تبحث عن الشهرة من خلال استخدام اسمي".