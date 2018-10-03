أخيرا... رئيس "كاف" يحدد المكان النهائي لإقامة بطولة أمم أفريقيا 2019

أثيرت مسألة استضافة الكاميرون لبطولة أمم أفريقيا 2019 من جديد اليوم الأربعاء، بعد اجتماع أحمد أحمد رئيس "الكاف" والرئيس الكاميروني بول بيا.

وبحسب موقع قناة "تي في فايف موند" الفرنسية، فإن أحمد أحمد حسم الجدل حول احتمال نقل بطولة إفريقيا 2019 من الكاميرون، مؤكدا أنه لا عدول عن قرار إقامتها في الكاميرون.



وكانت أنباء مؤخرا، قد ترددت عن عدم استعداد الكاميرون بالشكل المناسب لاستضافة البطولة، فيما تكهنت تقارير صحفية بإمكانية نقلها إلى دولة أخرى مثل المغرب أو جنوب أفريقيا.

وأضاف أحمد بعد اجتماعه بالرئيس الكاميروني بول بيا "لا توجد لدينا خطة بديلة… البطولة ستقام في الكاميرون، والاتحاد الأفريقي لم يفكر إطلاقا في سحب تنظيم البطولة منها".

وتابع رئيس "كاف"، "الأمر يعتمد على الكاميرون فقط هم أصحاب القرار في الموافقة على استضافة البطولة، أو طلب مهلة للاستعداد بشكل أفضل… القرار بيد الكاميرون فقط".

وستقام البطولة في الصيف لأول مرة، خلال الفترة من 15 يونيو/ حزيران، إلى 13 يوليو/ تموز 2019.