تعليق جديد من كريستيانو رونالدو على اتهامه بالاغتصاب

رد نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، على الاتهامات الموجهة إليه باغتصاب فتاة أمريكية.

وغرد رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا:

أنكر بشدة الاتهامات الموجهة إلي، فالاغتصاب جريمة بغيضة تتعارض مع ما أؤمن به، وأنا حريص كذلك على نظافة اسمي، لذلك أرفض إعطاء معلومات لإعلام وراءه أشخاص يسعون للشهرة على حسابي.

I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018

​وتابع في تغريدة لاحقة قائلا: "معتقداتي هذه تجعلني أنتظر في هدوء كل النتائج التي ستأتي بها التحقيقات".

My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 3, 2018

وكان رونالدو، قد رد في وقت سابق، خلال بث مباشر عبر حسابه على "إنستغرام"، على التقارير التي أثيرت حول تورطه في حادث اغتصاب فتاة أمريكية وإجبارها على السكوت.

وقال رونالدو: "هذا افتراء، هي تبحث عن الشهرة من خلال استخدام اسمي".

واتهمت فتاة أمريكية، رونالدو باغتصابها في عام 2009، فوفقا لصحيفة "دير شبيغل"، دفع رونالدو للفتاة 375 ألف دولار لتلتزم الصمت، في الوقت الذي نفى فيه محامو رونالدو هذا الادعاء.