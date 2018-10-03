ناد أوروبي عملاق يرغب في ضم زلاتان... وإبراهيموفيتش يفكر في اللعب معه

يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب "لوس أنجلوس جالاكسي"، بدأ يستعيد ذكريات الماضي من جديد، ويرغب في العودة إلى الدوري الإيطالي مجددا.

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، إن إبراهيموفيتش يريد أن يعود لبيته القديم ميلان، بحسب ما قالت بليتشر ريبورت.



© REUTERS / Gary A. Vasquez إبراهيموفيتش يثير غضب العرب بهذا التصريح عن محمد صلاح

وأضافت الصحيفة، إن ميلان مهتم كثيرا باستعادة خدمات إبراهيموفيتش، الذي لعب لصالح الروسونيري خلال الفترة بين عامي 2010 و2012.

وتابعت أن النجم السويدي تمتعبموسمين رائعين مع الروسونيري بين عامي 2010 و 2012، وسجل 56 مرة قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، كما تفوق إبراهيموفيتش أيضا خلال السنوات الثلاث التي قضاها في إنتر ميلان بين عامي 2006 و 2009، حيث سجل 66 هدفا في 117 مباراة.

وكان إبراهيموفيتش صرح قبل ذلك أن يريد أن ينهي مسيرته كلاعب في نادي مالمو السويدي.

واستطاع إبراهيموفيتش أن يتألق مع لوس أنجلوس جالاكسي، حيث سجل 20 هدفا وصنع 6 آخرين، خلال 24 مباراة مع الفريق الأمريكي.

Zlatan always delivers 💯 pic.twitter.com/1yL3HAswZR — B/R Football (@brfootball) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨

وأوضحت الصحيفة، أن إيفان جينارو جاتوزو مدرب ميلان يريد استقدام صاحب الـ 37 عاما، ليلعب بجوار جونزالو هيجواين وباتريك كوتروني، للقتال بشكل جيد في الدوري الأوروبي، ومحاولة العودة مجددا للتشامبيونزليج.