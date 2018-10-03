ناد أوروبي عملاق يرغب في ضم زلاتان... وإبراهيموفيتش يفكر في اللعب معه

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، إن إبراهيموفيتش يريد أن يعود لبيته القديم ميلان، بحسب ما قالت بليتشر ريبورت.
وتابعت أن النجم السويدي تمتعبموسمين رائعين مع الروسونيري بين عامي 2010 و 2012، وسجل 56 مرة قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، كما تفوق إبراهيموفيتش أيضا خلال السنوات الثلاث التي قضاها في إنتر ميلان بين عامي 2006 و 2009، حيث سجل 66 هدفا في 117 مباراة.
وكان إبراهيموفيتش صرح قبل ذلك أن يريد أن ينهي مسيرته كلاعب في نادي مالمو السويدي.
واستطاع إبراهيموفيتش أن يتألق مع لوس أنجلوس جالاكسي، حيث سجل 20 هدفا وصنع 6 آخرين، خلال 24 مباراة مع الفريق الأمريكي.
Zlatan always delivers 💯 pic.twitter.com/1yL3HAswZR— B/R Football (@brfootball) ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨
وأوضحت الصحيفة، أن إيفان جينارو جاتوزو مدرب ميلان يريد استقدام صاحب الـ 37 عاما، ليلعب بجوار جونزالو هيجواين وباتريك كوتروني، للقتال بشكل جيد في الدوري الأوروبي، ومحاولة العودة مجددا للتشامبيونزليج.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)