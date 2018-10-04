إصابة كارفخال تعصف بريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن غياب لاعبه داني كارفخال، عن مباراة ألفيس السبت المقبل، بسبب إصابة في عضلة الساق اليسرى.

النادي الملكي أعلن عبر موقعه الرسمي عن غياب ظهيره الأيمن بسبب الإصابة.

© REUTERS / JUAN MEDINA بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو (0_1) بدوري أبطال أوروبا

كما ولم يعلن النادي عن حالة الإصابة ومدة الغياب، مما يشكك في قدرته على اللحاق بمباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة و المقررة في 28 من الشهر الحالي.

ويعتبر هذا الغياب الثاني للاعب بسبب الإصابة العضلية، حيث عانى من الإصابة منذ 3 أسابيع.

هذا وشارك اللاعب في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، ليتم إستبداله في الشوط الأول.

ويعاني النادي الملكي من موجة من الإصابات التي عصفت بأغلب نجومه وعلى رأسهم الويلزي غاريث بيل، بالإضافة للإسباني إيسكو و البرازيلي مارسيلو.

ويتقاسم النادي الملكي صدارة الدوري الإسباني رفقة غريمه التقليدي برشلونة برصيد 14 نقطة، مع فارق الأهداف للفريق الكتلوني.