إصابة كارفخال تعصف بريال مدريد

النادي الملكي أعلن عبر موقعه الرسمي عن غياب ظهيره الأيمن بسبب الإصابة.
كما ولم يعلن النادي عن حالة الإصابة ومدة الغياب، مما يشكك في قدرته على اللحاق بمباراة "الكلاسيكو" أمام برشلونة و المقررة في 28 من الشهر الحالي.
ويعتبر هذا الغياب الثاني للاعب بسبب الإصابة العضلية، حيث عانى من الإصابة منذ 3 أسابيع.
هذا وشارك اللاعب في مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، ليتم إستبداله في الشوط الأول.
ويعاني النادي الملكي من موجة من الإصابات التي عصفت بأغلب نجومه وعلى رأسهم الويلزي غاريث بيل، بالإضافة للإسباني إيسكو و البرازيلي مارسيلو.
ويتقاسم النادي الملكي صدارة الدوري الإسباني رفقة غريمه التقليدي برشلونة برصيد 14 نقطة، مع فارق الأهداف للفريق الكتلوني.
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