ساوثجيت سيواصل قيادة إنجلترا حتى كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا وقع على عقد جديد ليستمر مع منتخب بلاده حتى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

جاء الإعلان في مؤتمر صحفي اليوم الخميس وبحضور ساوثجيت ومارتن جلين الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي ويشمل الاتفاق أيضا ستيف هولاند مساعد المدرب.

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وحظي مدافع إنجلترا السابق بإشادة كبيرة بعدما تأهل المنتخب الوطني إلى قبل نهائي كأس العالم في روسيا وقبل الخسارة أمام كرواتيا.

وسيقود ساوثجيت، الذي كان يرتبط بعقد لمدة عامين إضافيين، منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا 2020 وكأس العالم 2022.

وقال ساوثجيت (48 عاما) بعد التوقيع على العقد الجديد "أنا سعيد بالحصول على فرصة قيادة المنتخب الوطني في البطولتين الكبيرتين المقبلتين".

وأضاف "هذه الوظيفة تمنحني امتيازا هائلا وشرفا حقيقيا".

"المرور عن قرب بتجربة كيفية التفاف الشعب خلف المنتخب هذا الصيف كان من الأمور الاستثنائية وسيكون من الرائع متابعة ما بوسع هذه التشكيلة الشابة أن تقدمه في السنوات المقبلة".

وتولى ساوثجيت المسؤولية في البداية بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب سام ألاردايس في سبتمبر/ أيلول 2016 قبل أن ينال المنصب بدوام كامل.

وقال جلين "الإبقاء على جاريث بعقد طويل المدى كان من أهم أولوياتنا. لقد أدى عملا رائعا وأعطى الجميع الثقة أن بوسع إنجلترا المنافسة مرة أخرى على الصعيد العالمي".