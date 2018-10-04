تركي آل الشيخ يستفز جماهير المغرب مجددا... ويبشر أهالي السودان

زف رئيس هيئة الرياضة السعودية والاتحاد العربي لكرة القدم، المستشار تركي آل الشيخ، بشرى لجماهير السودان، كما استفز مجددا الجماهير المغربية.

وأيضا استفز المستشار تركي آل الشيخ، جماهير المغرب مجددا بإعلانه دعمه للملف المغربي لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وكتب تركي آل الشيخ على حسابه بموقع "تويتر": "كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا؛ فهي الأجهز والأقدر على ذلك، وإن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك…فأهلاً بالسودان وأهله".

كلنا خلف المغرب وحقها في استضافة كأس أفريقيا؛ فهي الأجهز والأقدر على ذلك، وإن شاء الله في القريب العاجل سأزور السودان بصفتي رئيساً للاتحاد العربي لمزيد من الاستثمار الرياضي هناك…فأهلاً بالسودان وأهله. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٤ أكتوبر ٢٠١٨

وبحسب موقع قناة "تي في فايف موند" الفرنسية، فإن أحمد أحمد رئيس كاف، حسم الجدل حول احتمال نقل بطولة إفريقيا 2019من الكاميرون، مؤكدا أنه لا عدول عن قرار إقامتها في الكاميرون.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، كتب مساء الخميس 29 سبتمبر/أيلول الماضي، تغريدة أثارت استفزاز وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب.

وأعلن آل الشيخ في التغريدة، عن دعمه للمغرب في استضافة بطولة الأمم الأفريقية، وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي "الكاف"، بسحب تنظيم البطولة لعام 2019 من الكاميرون وقتها.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلا من الكاميرون".

وتابع: "كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك".

بصفتي رئيسا للاتحاد العربي لكرة القدم أعلن عن دعمي الكامل للمغرب الشقيق في استضافة بطولة الأمم الأفريقية بدلاً من الكاميرون.

كما أعلن عن تسخير كل الإمكانات في حال طلب مني الأشقاء من المغرب ذلك. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

ونشر تغريدة أخرى قال فيها: "جنّه…جنّه… جنّه… مغرب يا أهلنا… وإن شاء الله كأس أفريقيا في المغرب".

​واستفزت تغريدة تركي آل الشيخ الأخيرة، غضب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب، خاصة بعدما أشاد في شهر أبريل/ نيسان بالملف الأمريكي المشترك، الذي نافس الملف المغربي على استضافة مونديال 2026.

جنّه…جنّه… جنّه

مغرب يا أهلنا…

وإن شاءالله كأس أفريقيا في المغرب — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

ووصف موقع "ميديا وان" المغربي، تغريدة تركي آل الشيخ أنها "تستفز المغاربة من جديد"، مشير إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي لكرة القدم) برئاسة فوزي لقجع، أعربت عن دعمها للكاميرون، رغم تأخرها في عدد من البنى التحتية.

اشتعل غضب الجماهير المغربية، عقب تصويت السعودية لصالح الملف الأمريكي المشترك لتنظيم مونديال 2026، بدلا من المغرب.

وكان آل شيخ قد كتب عدة تغريدات في وقت سابق، متحدثا عن المغرب وجاء فيها: "هناك من أخطأ البوصلة، إذا أردت الدعم فعرين الأسود في الرياض هو مكان الدعم، ما تقوم به هو إضاعة للوقت، دع الدويلة تنفعك! رسالة من الخليج إلى المحيط. المملكة لم تتلق طلبا لدعم أحد الملفين المرشحين لاستضافة البطولة".

كما قال تركي آل الشيخ، خلال مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الإخبارية الأمريكية، أجريت معه في شهر يونيو/حزيران، عن دعم ملف أمريكا والمكسيك المشترك لتنظيم كأس العالم 2026 على حساب المغرب: "أمريكا حليفتنا وطرقت بابنا منذ 2017، ولن نغلق الباب في وجه من طرق بابنا".

وصبت الجماهير المغربية خلال تواجدها في العاصمة الروسية موسكو، في شهر يونيو/حزيران، غضبها على تركي آل الشيخ، عقب وصوله استعدادا لحضور مباراة السعودية أمام روسيا في افتتاح المونديال.