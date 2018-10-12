مرتضى منصور يعلن تنازل تركي آل الشيخ عن قناة "بيراميدز" لمصلحة "الزمالك"

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، إن رئيس هيئة الرياضة السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، قرر التنازل عن قناة "بيراميدز" وإهدائها إلى الزمالك.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي للنادي: "تركي آل شيخ دعم نادي الزمالك بأموال وصلت لما يقرب من 280 مليون جنيه، والتي جاء أبرزها التعاقد مع السويسري كريستيان جروس والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي".

وقرر مرتضى إطلاق اسم تركي آل الشيخ على المبنى الاجتماعي الجديد في النادي، تقديرا للدعم المادي والمعنوي.



من جهة أخرى وصف مرتضى منصور ، ناديه بأنه نادي القيم والمبادئ الحقيقية، وذلك على خلفية قيامه أمس بفتح هدية تذكارية كان قد حصل عليها خلال زيارته السعودية، أمام أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.

وعرض مرتضى منصور، الهدايا التي حصل عليها أمام أعضاء الجمعية العمومية الزمالك، مضيفا: "الهدية ديه غالية عند السعوديين وعندي بـ300 ساعة يا خطيب… وبهديها لنادي الزمالك مش تقول لي دولاب البطولات عندك".

وكان رئيس نادي "الهلال" السعودي قد أعطى مرتضى درعا كهدية تذكارية خلال مباراة السوبر المصري السعودي.