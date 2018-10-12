بالفيديو... أهداف مباراة السعودية والبرازيل (سوبر كلاسيكو)

تمكن منتخب البرازيل، مساء اليوم الجمعة، من الفوز في مباراته الودية أمام منتخب السعودية، بهدفين دون رد.

وجاء هدف فوز المنتخب البرازيلي عن طريق غابرييل خيسوس في الدقيقة 44 من زمن اللقاء، وأليكس ساندرو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل من الضائع للمباراة التي أطلقت عليه وسائل الإعلام السعودية لقب "سوبر كلاسيكو.

ويأتي اللقاء ضمن البطولة الرباعية الودية المنظمة في العاصمة السعودية الرياض، وتشارك فيها منتخبات السعودية والبرازيل والأرجنتين والعراق.

هدف البرازيل الثاني اتى بعد هفوة من ياسر الشهراني و مصطفى ملائكة! pic.twitter.com/s1zTsPRhdV — المدرج النصراوي (@mdrjalnassr) October 12, 2018

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