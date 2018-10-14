"ميسي والمخدرات"... تحرك سعودي رسمي ضد الإعلامي وليد الفراج

انتشر مقطع فيديو للإعلامي الرياضي السعودي، وليد الفراج، قال عنه مغردون إنه يروج فيه للمخدرات، ما اضطر المملكة للتحرك والرد رسميا على تلك الحادثة.

وأثار المقطع الذي تداول للإعلامي السعودي وليد الفراج ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وواجه الإعلامي السعودي، انتقادات حادة، على خلفية تشبيهه ليونيل ميسي، نجم برشلونة بالمخدرات، وذلك أثناء مرافقته لبعثة منتخب الأرجنتين، المشاركة في الدورة الرباعية "سوبر كلاسيكو" في السعودية.

وأطلق المغردون هاشتاغ #الفراج_الجميع_يحب_المخدرات الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن غضبهم لما صدر عن الفراج.

الاعلامي وليد الفراج: ميسي مثل المخدرات ، الجميع يحبها pic.twitter.com/ueCdo6e7QN — FCB World (@FCBW_A7) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

وفي السياق ردت اللجنة الوطنية السعودية لمكافحة المخدرات على ما صرح به الإعلامي السعودي، على حسابها بتويتر قائلة، "المخدرات آفة، وأضرارها ليست على الفرد فقط، ولكن تمتد إلى الأسرة

والمجتمع كونها من الانحرافات الإجتماعية".

وتابعت مكافحة المخدرات، "صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، العقيد عبدالعزيز بن محمد كدسه، بأن ما تحدث به أحد الإعلاميين حول تشبيه لاعب مشهور بالمخدرات الجميع يحبها، قائلا "نؤكد للجميع أن هذا الكلام عاري عن الصحة نظرا لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات".

صرح المتحدث الرسمي لـ #المديرية_العامة_لمكافحة_المخدرات العقيد/عبدالعزيز بن محمد كدسه بأن ما تحدث به احد الإعلاميين حول تشبيه لاعب مشهور بالمخدرات الجميع يحبها —على حد قوله-

يتبع — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ نؤكد للجميع أن هذا الكلام عاري عن الصحة نظراً لثبوت أضرار المخدرات على الفرد والمجتمع والشعوب بأكملها، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بهذا الخصوص وفق الأنظمة والتعليمات. — مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) ١٣ أكتوبر ٢٠١٨

ورد الفراج على التغريدات التي أطلقها المغردون السعوديون ومكافحة المخدرات عبر حسابه بموقع تويتر قائلا: "خطأ في مفردة نتيجة عدم تذكر كلمة "إدمان" بالإنجليزية لا تستحق التعامل مع "زلة" واضح أنها عفوية وتحويلها إلى محاولة تحريض بهذا الشكل، الإخوة في مكافحة المخدرات شكرا لاهتمامكم ونعتذر، لكن ولكل من أزعجته الكلمة عن استخدام مفردة غير مناسبة أبدا".