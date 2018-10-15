غوارديولا: ميسي انطوائي وشرس

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قال غوارديولا، "ميسي شخص انطوائي وشرس، كما أنه يساعد زملاءه على أن يكونوا أفضل".
وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "لقد ساعدنا يوهان كرويف، على فهم كرة القدم بشكل مختلف، نحن نفوز وهو يقوم بشرح أسباب الانتصار لنا وعندما نخسر يحدث ذلك الأمر أيضا، لقد جعلنا نحب هذه اللعبة".
وأوضح بيب: "الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، لا أعرف ما إذا كنا مستعدين للفوز بذلك، ليس لدينا تاريخ الأندية الأخرى".
وأتم "ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس أظهروا أنهم يريدون الفوز بدوري الأبطال، ونفس الحال لأتلتيكو مدريد، الذي قام بعمل جيد خلال السنوات الماضية، سنحاول أن نكون هناك معهم".
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