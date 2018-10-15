غوارديولا: ميسي انطوائي وشرس

أطلق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مجموعة من التصريحات القوية بشأن أسطورة فريق برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، قال غوارديولا، "ميسي شخص انطوائي وشرس، كما أنه يساعد زملاءه على أن يكونوا أفضل".



© Sputnik . Alexander Vilf "ميسي والمخدرات"... تحرك سعودي رسمي ضد الإعلامي وليد الفراج

وتابع التيكي تاكا: "ميسي يكره الهزيمة، إنه يلعب مثلما كان صغيرا، كما أنه يصنع الفارق لفريقه في المباريات القوية".

وأضاف مدرب مانشستر سيتي: "لقد ساعدنا يوهان كرويف، على فهم كرة القدم بشكل مختلف، نحن نفوز وهو يقوم بشرح أسباب الانتصار لنا وعندما نخسر يحدث ذلك الأمر أيضا، لقد جعلنا نحب هذه اللعبة".

وأوضح بيب: "الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، لا أعرف ما إذا كنا مستعدين للفوز بذلك، ليس لدينا تاريخ الأندية الأخرى".

وأتم "ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس أظهروا أنهم يريدون الفوز بدوري الأبطال، ونفس الحال لأتلتيكو مدريد، الذي قام بعمل جيد خلال السنوات الماضية، سنحاول أن نكون هناك معهم".